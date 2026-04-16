Російський удар по столичних автосалонах: згоріли 60 авто

Фото: ДСНС Києва

У Києві після нічної комбінованої атаки російських військ у місті пошкоджено щонайменше кілька дилерських центрів, а в одному з автоцентрів загинули двоє працівників

Про це пише Auto24 та Київ24.

В Оболонському районі зафіксовано влучання по території, де розташовані кілька автосалонів. Епіцентр вибуху припав на майданчик із новими автомобілями.

За словами власників, у результаті удару вигоріло близько 60 машин, багато інших авто потрощено уламками або залишилися без скла. Також значних пошкоджень зазнали самі приміщення автоцентрів та розташована поруч АЗС, яка наразі не працює.

Mazda на Почайні

Офіційний дилер Mazda на Почайні повідомив про пошкодження салону та сервісної станції. Заклад не працюватиме щонайменше до понеділка через руйнування, спричинені обстрілом.

Toyota City Plaza

У Toyota City Plaza підтвердили пошкодження будівлі внаслідок уламків. У компанії заявили, що працюють над відновленням роботи та намагаються зберегти обслуговування клієнтів.

УКРАВТО ГРУП

Найбільших втрат зазнала УКРАВТО ГРУП. Компанія повідомила про влучання ракети, пожежу та загибель двох працівників одного з підприємств. Автоцентр тимчасово припинив роботу.

За попередніми даними, внаслідок атаки згоріли десятки автомобілів, зокрема Kia та Mercedes-Benz. Також пошкоджено будівлю кузовного сервісу.

Повний обсяг збитків наразі уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня внаслідок атаки ворога на столицю загинули четверо людей. Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка, – у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.

Постраждали 54 мешканці міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно – зокрема, двом дітям.

Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва.