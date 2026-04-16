16 квітня 2026, 14:43

Російський удар по столичних автосалонах: згоріли 60 авто

У Києві після нічної комбінованої атаки російських військ у місті пошкоджено щонайменше кілька дилерських центрів, а в одному з автоцентрів загинули двоє працівників

Про це пише Auto24 та Київ24, передає RegioNews.

В Оболонському районі зафіксовано влучання по території, де розташовані кілька автосалонів. Епіцентр вибуху припав на майданчик із новими автомобілями.

За словами власників, у результаті удару вигоріло близько 60 машин, багато інших авто потрощено уламками або залишилися без скла. Також значних пошкоджень зазнали самі приміщення автоцентрів та розташована поруч АЗС, яка наразі не працює.

Mazda на Почайні

Офіційний дилер Mazda на Почайні повідомив про пошкодження салону та сервісної станції. Заклад не працюватиме щонайменше до понеділка через руйнування, спричинені обстрілом.

Toyota City Plaza

У Toyota City Plaza підтвердили пошкодження будівлі внаслідок уламків. У компанії заявили, що працюють над відновленням роботи та намагаються зберегти обслуговування клієнтів.

УКРАВТО ГРУП

Найбільших втрат зазнала УКРАВТО ГРУП. Компанія повідомила про влучання ракети, пожежу та загибель двох працівників одного з підприємств. Автоцентр тимчасово припинив роботу.

За попередніми даними, внаслідок атаки згоріли десятки автомобілів, зокрема Kia та Mercedes-Benz. Також пошкоджено будівлю кузовного сервісу.

Повний обсяг збитків наразі уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня внаслідок атаки ворога на столицю загинули четверо людей. Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка, – у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.

Постраждали 54 мешканці міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно – зокрема, двом дітям.

Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва.

війна Київ загиблі авто атака працівник автомобільний салон
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Волині викрили депутата від "Слуги народу" на хабарі в 30 тисяч доларів
16 квітня 2026, 15:05
У Запоріжжі адвокат організував "тури" для ухилянтів
16 квітня 2026, 14:55
На Черкащині викрили священника УПЦ МП, який "піарив" окупантів
16 квітня 2026, 14:40
У ДБР викрили "таємного" заступника із мільйонною зарплатою і розкішним майном родини – Bihus.Info
16 квітня 2026, 14:14
На Київщині у вогні загинув чоловік
16 квітня 2026, 13:45
На Волині чоловік підірвався на міні поблизу кордону з Білоруссю
16 квітня 2026, 13:40
Нічна атака на Дніпро: в лікарні помер 48-річний чоловік, кількість загиблих зросла до 4
16 квітня 2026, 13:26
Родина депутата ОПЗЖ "будувала" в Криму для Путіна: розслідування
16 квітня 2026, 13:15
Справа про "конверти" для депутатів: обшуки проводили у помічника Арахамії
16 квітня 2026, 12:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Сергій Фурса
Леся Литвинова
Віталій Портніков
Всі блоги »