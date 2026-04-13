19:54  13 апреля
Украинские подразделения отошли на Сумщине
17:19  13 апреля
В Одессе мужчина угрожал "взорвать" себя гранатой
16:45  13 апреля
В Харькове ТЦК мобилизовали мужчину с бронированием: на чью сторону стал суд
13 апреля 2026, 23:35

В Киеве судили мужчину, который насиловал ребенка: на суде просил "опять быть семьей"

13 апреля 2026, 23:35
Фото: прокуратура
В столице судили мужчину, который насиловал падчерицу. Издеваться над девочкой он начал, когда ей было всего восемь лет 

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, мужчина постоянно держал падчерицу в страхе. Развращение началось, когда девочке было всего 8 лет. Он угрожал ей избиением и заставлял молчать об изнасиловании.

Правда открылась в 2021 году: девочка рассказала о том, что пережила, вторую по переписке. Он узнал номер ее бабушки и рассказал обо всем. Когда мать обратилась в полицию, отчима задержали.

Около пяти лет длился суд. Отчим-насильник не признал вины. Он заявлял, что ребенок якобы оговорил его из-за ссоры о его плохих оценках. Он также заявил, что якобы хочет "опять быть семьей".

Суд признал его виновным. Он получил пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области 19-летнего юношу задержали за изнасилование 13-летней девушки. Фигуранта заключили под стражу.

насилие педофил прокуратура Киев
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
