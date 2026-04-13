В Киеве судили мужчину, который насиловал ребенка: на суде просил "опять быть семьей"

В столице судили мужчину, который насиловал падчерицу. Издеваться над девочкой он начал, когда ей было всего восемь лет

Как рассказали правоохранители, мужчина постоянно держал падчерицу в страхе. Развращение началось, когда девочке было всего 8 лет. Он угрожал ей избиением и заставлял молчать об изнасиловании.

Правда открылась в 2021 году: девочка рассказала о том, что пережила, вторую по переписке. Он узнал номер ее бабушки и рассказал обо всем. Когда мать обратилась в полицию, отчима задержали.

Около пяти лет длился суд. Отчим-насильник не признал вины. Он заявлял, что ребенок якобы оговорил его из-за ссоры о его плохих оценках. Он также заявил, что якобы хочет "опять быть семьей".

Суд признал его виновным. Он получил пожизненное лишение свободы.

