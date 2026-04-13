У Києві судили чоловіка, який ґвалтував дитину: на суді просив "знову бути сім'єю"

Фото: прокуратура

У столиці судили чоловіка, який ґвалтував падчерку. Знущатись з дівчинки він почав, коли їй було лише вісім років

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як розповіли правоохоронці, чоловік постійно тримав падчерку в страху. Розбещення почалось, коли дівчинці було лише 8 років. Він погрожував їй побиттям та змушував мовчати про зґвалтування.

Правда відкрилась у 2021 році: дівчинка розповіла про те, що пережила, другу по листуванню. Він дізнався номер її бабусі та розповів про все. Коли матір звернулась до поліції, вітчима затримали.

Близько пʼяти років тривав суд. Вітчим-ґвалтівник не визнав провини. Він заявляв, що дитина нібито обмовила його через сварку про її погані оцінки. Він також заявив, що нібито хоче "знову бути родиною".

Суд визнав його винним. Він отримав довічне позбавлення волі.

