Жителей Киева могут принудительно заставить разбирать завалы после обстрелов

Киевлян от 18 до 59 лет могут принудительно заставить разбирать завалы после обстрелов и делать другую работу

Как передает RegioNews, об этом "Телеграфу" сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

В ответе на запрос издания отмечено, что общественно полезные работы в условиях военного положения выполняются в рамках введенной трудовой повинности.

"В настоящее время руководством Киевской городской военной администрации вместе с военным командованием прорабатывается вопрос о целесообразности введения в городе Киеве трудовой повинности и привлечения трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ", – говорится в документе.

Напомним, в Киеве усилят меры безопасности на Пасху. В этот день в столице комендантский час не будут отменять – он будет действовать с 00:00 до 05:00.