11 квітня 2026, 13:29

Жителів Києва можуть примусово заставити розбирати завали після обстрілів

11 квітня 2026, 13:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Киян від 18 до 59 років можуть примусово заставити розбирати завали після обстрілів та робити іншу працю

Як передає RegioNews, про це "Телеграфу" повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

У відповіді на запит видання зазначено, що суспільно корисні роботи в умовах воєнного стану виконуються в рамках запровадженої трудової повинності.

"Наразі керівництвом Київської міської військової адміністрації разом з військовим командуванням опрацьовується питання щодо доцільності запровадження в місті Києві трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт", – йдеться у документі.

Нагадаємо, у Києві посилять заходи безпеки на Великдень. У цей день в столиці комендантську годину не скасовуватимуть – вона діятиме з 00:00 до 05:00.

