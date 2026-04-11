Жителів Києва можуть примусово заставити розбирати завали після обстрілів
Киян від 18 до 59 років можуть примусово заставити розбирати завали після обстрілів та робити іншу працю
Як передає RegioNews, про це "Телеграфу" повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
У відповіді на запит видання зазначено, що суспільно корисні роботи в умовах воєнного стану виконуються в рамках запровадженої трудової повинності.
"Наразі керівництвом Київської міської військової адміністрації разом з військовим командуванням опрацьовується питання щодо доцільності запровадження в місті Києві трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт", – йдеться у документі.
