10 квітня 2026, 07:36

У Києві посилять заходи безпеки на Великдень: комендантську годину не скасовуватимуть

Фото: Укрінформ
У столиці на Великдень комендантську годину не скасовуватимуть – вона діятиме з 00:00 до 05:00

Про це повідомили в Національній поліції за підсумками міжвідомчої наради, передає RegioNews.

У поліції зазначають, що під час богослужінь біля храмів очікується значна кількість вірян, тому правоохоронці будуть посилено стежити за безпекою та дотриманням громадського порядку.

"Ми очікуємо велику кількість вірян, які відвідуватимуть релігійні споруди, тому я акцентую увагу на заходах безпеки та недопущенні будь-яких конфліктних ситуацій. Маємо діяти на випередження та враховувати усі наявні загрози, у тому числі провокації, які можливі з боку ворога", – наголосив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Біля культових споруд порядок забезпечуватимуть співробітники столичної поліції, військовослужбовці Національна гвардія України, працівники ДСНС України, а також представники добровольчих формувань.

Для координації дій та оперативного реагування у Головному управлінні поліції Києва працюватиме ситуаційний центр, який відстежуватиме можливі інциденти під час святкових заходів.

Як відомо, через війну з Росією Україна вже п'ятий рік живе в умовах обмежень, зокрема комендантської години. Навіть у ніч на 12 квітня, на Великдень, у більшості регіонів послаблень не буде.

