После Вербного воскресенья продавцы остатки вербы выбросили прямо у станции метро Ипподром в Киеве, образовав своеобразную свалку

Как отмечает корреспондент издания, в воскресенье букеты вербы в Киеве продавали от 100 грн, а уже на следующий день остатки массово выбросили возле метро Ипподром.

Местные жители возмущены: такая практика засоряет территорию и создает неудобства прохожим.

Как известно, Вербное воскресенье в 2026 году пришлось на 5 апреля – за неделю до Пасхи (12 апреля). В этот день традиционно освящают веточки вербы, символизирующие жизнь, обновление и защиту дома от неурядиц.

Освященную вербу хранят в доме до следующего года в качестве оберега.