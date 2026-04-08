Ветки вербы за 100 грн превратились в мусор возле киевского метро
После Вербного воскресенья продавцы остатки вербы выбросили прямо у станции метро Ипподром в Киеве, образовав своеобразную свалку
Об этом передает RegioNews.
Как отмечает корреспондент издания, в воскресенье букеты вербы в Киеве продавали от 100 грн, а уже на следующий день остатки массово выбросили возле метро Ипподром.
Местные жители возмущены: такая практика засоряет территорию и создает неудобства прохожим.
Как известно, Вербное воскресенье в 2026 году пришлось на 5 апреля – за неделю до Пасхи (12 апреля). В этот день традиционно освящают веточки вербы, символизирующие жизнь, обновление и защиту дома от неурядиц.
Освященную вербу хранят в доме до следующего года в качестве оберега.
Проезд в Киеве может подорожать: власти готовят новые тарифыВсе новости »
