Верба за 100 грн перетворилася на сміття біля київського метро

Після Вербної неділі продавці залишки верби викинули просто біля станції метро Іподром у Києві, утворивши своєрідний смітник

Як зазначає кореспондент видання, у неділю букети верби в Києві продавали від 100 грн, а вже наступного дня залишки масово викинули біля метро Іподром.

Місцеві жителі обурені: така практика засмічує територію та створює незручності для перехожих.

Як відомо, Вербна неділя в 2026 році припала на 5 квітня – за тиждень до Великодня (12 квітня). У цей день традиційно освячують гілочки верби, які символізують життя, оновлення та захист дому від негараздів.

Освячену вербу зберігають у домі до наступного року як оберіг.