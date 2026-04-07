Проезд в Киеве может подорожать: власти готовят новые тарифы

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве готовятся к возможному пересмотру стоимости проезда в общественном транспорте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

По его словам, соответствующее поручение подготовить экономическое обоснование получили профильные департаменты после обращений структур КГГА и профсоюзов транспортных предприятий.

В частности, Департаментам экономики и транспорта поручено провести расчеты, которые определят экономически обоснованный тариф. Стоимость проезда в столице остается самой низкой в Украине и не изменялась с 2018 года.

В городских властях отмечают, что на необходимость пересмотра тарифов повлияли рост цен на:

топливо,

электроэнергию,

расходные материалы,

логистику.

Кроме того, общественный транспорт Киева остается дотационным – в этом году в его поддержку предусмотрено около 12 млрд грн из бюджета.

Также государство не в полном объеме компенсирует городу расходы по перевозке льготных категорий пассажиров, которые ежегодно стоят бюджету столицы сотни миллионов гривен.

Кличко отметил, что уменьшение дотаций на транспорт позволит направить часть средств, в частности, на подготовку к следующему отопительному сезону и меры по энергостойкости города.

Напомним, в начале февраля в Киеве значительно подорожал проезд в пригородных маршрутках. Стоимость билета выросла на 15-20 гривен. Объявление о новых ценах появилось в салонах автобусов. Перевозчики объясняют это решение экономическими причинами.