У Києві чоловік влаштував стрілянину в Дарницькому районі – його затримали

Вночі 5 квітня в Дарницькому районі столиці між двома компаніями виник конфлікт біля будинку на вулиці Драгоманова

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

У ході суперечки 33-річний місцевий мешканець здійснив кілька пострілів зі зброї, потерпілих немає.

Правоохоронці затримали стрілка та вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, який використовувався під час інциденту.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство.

Слідство триває, встановлюються всі обставини правопорушення.

