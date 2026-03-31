Без владельцев и проверок: в Киеве разоблачили схему перерегистрации авто на 6,5 млн грн

Об этом сообщила полиция Киева.

По данным полиции, злоумышленники организовали механизм фиктивных сделок, позволявший клиентам быстро перерегистрировать автомобили без их личного присутствия. Услуги предоставлялись даже в тех случаях, когда продавцы или покупатели находились за границей.

Ключевым элементом схемы стало изготовление поддельных документов, в частности, актов технического состояния транспортных средств без фактической проверки.

Для реализации сделок дельцы обустроили специальный сервер, обеспечивавший дистанционный доступ к государственным базам данных.

Сеть охватывала несколько областей – Киевскую, Житомирскую, Винницкую, Черкасскую и Одесскую. В каждом регионе действовали кабинеты, работу которых координировали администраторы. Они отвечали за поиск клиентов, подделку документов и внесение ложной информации в реестры.

Благодаря таким манипуляциям участники схемы помогали клиентам уменьшать суммы обязательных налогов и сборов, что приводило к финансовым потерям государственного бюджета.

Стоимость "услуг" колебалась от 3 до 10 тысяч гривен. По предварительным подсчетам, только с января 2025 злоумышленники провели почти 13 тысяч незаконных операций и получили около 6,5 миллиона гривен прибыли.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают всех причастных к организации и функционированию преступной схемы.

