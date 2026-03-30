В Киеве в университете продавали бронь от военной службы

Оболонский районный суд Киева рассмотрел дело о злоупотреблении влиянием. Оказалось, что в одном из университетов столицы продавали бронирование от мобилизации.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В прошлом году мужчина искал возможность трудоустройства с получением отсрочки от мобилизации. Его товарищ посоветовал ему "неустановленное лицо", знакомое с сотрудником Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (заведующим отделом аспирантуры, докторантуры и аттестации научных кадров).

Работник университета решил на этом заработать. Впоследствии с мужем и его товарищем встречалась сообщница работника университета, которой было поручено общение и получение взятки.

Впоследствии мужчина получил все необходимые документы. Ему обещали должность лаборанта кафедры гражданского и хозяйственного права юридического факультета без необходимости выходить на работу. За такую "услугу" сотрудникам университета он передал 15 тысяч евро.

Сотрудник университета заключил соглашение, признав вину. Теперь он уплатит штраф в размере 482 тысяч гривен.

