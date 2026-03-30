30 марта 2026, 13:15

В Киеве в университете продавали бронь от военной службы

Фото: из открытых источников
Оболонский районный суд Киева рассмотрел дело о злоупотреблении влиянием. Оказалось, что в одном из университетов столицы продавали бронирование от мобилизации.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В прошлом году мужчина искал возможность трудоустройства с получением отсрочки от мобилизации. Его товарищ посоветовал ему "неустановленное лицо", знакомое с сотрудником Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (заведующим отделом аспирантуры, докторантуры и аттестации научных кадров).

Работник университета решил на этом заработать. Впоследствии с мужем и его товарищем встречалась сообщница работника университета, которой было поручено общение и получение взятки.

Впоследствии мужчина получил все необходимые документы. Ему обещали должность лаборанта кафедры гражданского и хозяйственного права юридического факультета без необходимости выходить на работу. За такую "услугу" сотрудникам университета он передал 15 тысяч евро.

Сотрудник университета заключил соглашение, признав вину. Теперь он уплатит штраф в размере 482 тысяч гривен.

Как сообщалось, во Львовской области будут судить работника ТЦК, который во время проверки документов избил мужчину. Инцидент произошел в одном из районов Львова.

История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
