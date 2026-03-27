В Киеве супруги организовали производство детского порно: насиловали маленькую дочь

В Киеве правоохранители разоблачили производство детской порнографии. Подозреваемые создавали и распространяли этот контент в социальных сетях

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Подозреваемыми оказались супруги: это мужчина и женщина 1975 и 1979 годов рождения. Они администрировали ряд Telegram-аккаунтов, через которые по меньшей мере с ноября 2025 года продавали видеофайлы третьим лицам, получая оплату на банковские карты.

Дома у них обнаружили мобильные телефоны, флешки, заметки и атрибутику интимного характера, которую они использовали для создания видео. Оба получили подозрения, по которым им грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, есть доказательства, что подозреваемый насиловал малолетнюю дочь фигурантки. По этому факту мужчина получил еще одно подозрение. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.

