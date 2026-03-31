Без власників і перевірок: у Києві викрили схему перереєстрації авто на 6,5 млн грн

Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці викрили масштабну схему незаконної перереєстрації транспортних засобів, яка діяла одразу в кількох регіонах України

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

За даними поліції, зловмисники організували механізм фіктивних угод, що дозволяв клієнтам швидко перереєструвати автомобілі без їхньої особистої присутності. Послуги надавалися навіть у випадках, коли продавці або покупці перебували за кордоном.

Ключовим елементом схеми стало виготовлення підроблених документів, зокрема актів технічного стану транспортних засобів без фактичної перевірки.

Для реалізації оборудок ділки облаштували спеціальний сервер, який забезпечував дистанційний доступ до державних баз даних.

Мережа охоплювала кілька областей – Київську, Житомирську, Вінницьку, Черкаську та Одеську. У кожному регіоні діяли офіси, роботу яких координували адміністратори. Вони відповідали за пошук клієнтів, підробку документів та внесення неправдивої інформації до реєстрів.

Завдяки таким маніпуляціям учасники схеми допомагали клієнтам зменшувати суми обов'язкових податків і зборів, що призводило до фінансових втрат державного бюджету.

Вартість "послуг" коливалася від 3 до 10 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, лише з січня 2025 року зловмисники провели майже 13 тисяч незаконних операцій і отримали близько 6,5 мільйона гривень прибутку.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації та функціонування злочинної схеми.

