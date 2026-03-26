В Киеве ребята зарабатывали на заказах для россиян

В апреле прошлого года двое парней в Киеве подожгли два автомобиля, принадлежавших военным. За эти "задания" им обещали по полторы тысячи долларов. Однако обещанной оплаты они так и не получили: первый раз заказчик объяснил, что автомобиль не сгорел, а второй номерной знак автомобиля оказался не зеленым, как требовалось, а белым.

На суде подозреваемые заявляли, что они якобы не знали, кому принадлежали авто. Они также признали, что не должны были работать на россиян и сожалеют об этом. Обоих приговорили к семи годам лишения свободы.

