26 марта 2026, 13:55

В Киеве ребята зарабатывали на заказах для россиян

Фото: из открытых источников
Днепровский районный суд города Киева вынес приговор двум парням. Оказалось, что они по заказу россиян поджигали автомобили.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле прошлого года двое парней в Киеве подожгли два автомобиля, принадлежавших военным. За эти "задания" им обещали по полторы тысячи долларов. Однако обещанной оплаты они так и не получили: первый раз заказчик объяснил, что автомобиль не сгорел, а второй номерной знак автомобиля оказался не зеленым, как требовалось, а белым.

На суде подозреваемые заявляли, что они якобы не знали, кому принадлежали авто. Они также признали, что не должны были работать на россиян и сожалеют об этом. Обоих приговорили к семи годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали женщину, которая подожгла два автомобиля. Злоумышленницы сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

поджигатели агент рф суд Киев
