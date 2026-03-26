В Киеве ребята зарабатывали на заказах для россиян
Днепровский районный суд города Киева вынес приговор двум парням. Оказалось, что они по заказу россиян поджигали автомобили.
Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.
В апреле прошлого года двое парней в Киеве подожгли два автомобиля, принадлежавших военным. За эти "задания" им обещали по полторы тысячи долларов. Однако обещанной оплаты они так и не получили: первый раз заказчик объяснил, что автомобиль не сгорел, а второй номерной знак автомобиля оказался не зеленым, как требовалось, а белым.
На суде подозреваемые заявляли, что они якобы не знали, кому принадлежали авто. Они также признали, что не должны были работать на россиян и сожалеют об этом. Обоих приговорили к семи годам лишения свободы.
