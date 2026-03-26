У Києві хлопці заробляли на замовленнях для росіян

Дніпровський районний суд міста Києва ухвалив вирок для двох хлопців. Виявилось, що вони на замовлення росіян підпалювали автівки

У квітні минулого року двоє хлопців у Києві підпалили два авто, які належали військовим. За ці "завдання" їм обіцяли по півтори тисячі доларів. Однак обіцяної оплати вони так і не отримали: перший раз замовник пояснив, що автомобіль не згорів, а вдруге номерний знак автомобіля виявився не зеленим, як вимагалося, а білим.

На суді підозрювані заявляли, що вони нібито не знали, кому належали ці авто. Вони також визнали, що не повинні були працювати на росіян, та шкодують по це. Обох засудили до семи років позбавлення волі.

