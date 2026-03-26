26 березня 2026, 13:55

У Києві хлопці заробляли на замовленнях для росіян

Фото з відкритих джерел
Дніпровський районний суд міста Києва ухвалив вирок для двох хлопців. Виявилось, що вони на замовлення росіян підпалювали автівки

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні минулого року двоє хлопців у Києві підпалили два авто, які належали військовим. За ці "завдання" їм обіцяли по півтори тисячі доларів. Однак обіцяної оплати вони так і не отримали: перший раз замовник пояснив, що автомобіль не згорів, а вдруге номерний знак автомобіля виявився не зеленим, як вимагалося, а білим.

На суді підозрювані заявляли, що вони нібито не знали, кому належали ці авто. Вони також визнали, що не повинні були працювати на росіян, та шкодують по це. Обох засудили до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.

палії агент рф суд Київ
