У Києві директор КП продавав "вакансії з бронюванням"

У столиці правоохоронці викрили колишнього директора комунального підприємства. Виявилось, що він продавав працевлаштування чоловікам, які хотіли отримати бронювання

Як з'ясували правоохоронці, чоловік очолював одне з будівельних комунальних підприємств столиці, однак звільнився ще влітку минулого року. Він запевняв військовозобов'язаного громадянина, що має зв'язки серед посадовців і може домовитися про його оформлення на посаду, яка передбачає бронювання від мобілізації.

Свої "послуги" чиновник оцінив у 17 500 доларів. Його затримали одразу після отримання грошей. Тепер він отримав підозру.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві правоохоронець за гроші звільняв мобілізованих із ТЦК. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.