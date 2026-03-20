20 березня 2026, 21:45

У Києві директор КП продавав "вакансії з бронюванням"

Фото: Національна поліція
У столиці правоохоронці викрили колишнього директора комунального підприємства. Виявилось, що він продавав працевлаштування чоловікам, які хотіли отримати бронювання

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік очолював одне з будівельних комунальних підприємств столиці, однак звільнився ще влітку минулого року. Він запевняв військовозобов'язаного громадянина, що має зв'язки серед посадовців і може домовитися про його оформлення на посаду, яка передбачає бронювання від мобілізації.

Свої "послуги" чиновник оцінив у 17 500 доларів. Його затримали одразу після отримання грошей. Тепер він отримав підозру.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві правоохоронець за гроші звільняв мобілізованих із ТЦК. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

поліція ухилення від мобілізації Київ
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
