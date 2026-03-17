У Києві ділок "продав" військовому втечу за кордон

У Києві правоохоронці викрили організатора незаконного трансферу за кордон. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє поліція Києва.

Як зʼясували правоохоронці, організатор схеми шукав чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації. Серед його клієнтів також були військові.

Відомо, що чоловік запропонував свої послуги співмешканці військового. Він говорив, що може особисто забрати військового в Харкові та доставити до столиці. Через кілька днів він планував відвести "клієнта" на захід до лісової місцевості, де той зміг би перейти за кордон поза пунктами пропуску.

Свої послуги він оцінив у майже 9 тисяч доларів. Організатора схеми затримали під час отримання грошей та повідомили йому про підозру.

