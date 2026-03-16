Жителі Києва почали частіше скаржитися на укуси тварин
Минулого року зросла кількість звернень громадян через укуси тварин
Як передає RegioNews, про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.
У столиці останні випадки захворювання людей на сказ були у 2011 та 2016 роках.
"Водночас ситуація із сказом серед тварин залишається напруженою. У 2025 році в Києві зафіксовано 4 осередки сказу, лабораторно підтверджено захворювання у 6 тварин", – йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначають, що торік до столичних медзакладів звернулися 4670 постраждалих, з них – 770 діти. Це на 27,7% більше, ніж у 2024 році.
Як повідомлялось, у Києві на Оболоні вовк покусав жінку. Вона утримувала тварину в квартирі.
