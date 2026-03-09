Фото: полиция

После очередного конфликта с соседкой мужчина решил поджечь ее авто

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел на улицах Новаторов в Днепровском районе столицы. Между мужчиной и его 44-летней соседкой продолжался конфликт из-за личных неприязненных отношений. После очередной ссоры 41-летний киевлянин решил отомстить: он поджег тряпку, бросил ее на автомобиль Chrysler и ушел домой.

Огонь распространился: Chrysler и соседний Nissan сгорели дотла, а кроссовер Volkswagen получил значительные повреждения.

Правоохранители разыскали и задержали поджигателя. Ему сообщили о подозрении в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 194 УК).

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину, который сжег автомобиль нового избранника своей бывшей. Легковушка сгорела дотла, а сам злоумышленник получил ожоги руки.