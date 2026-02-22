В Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС

Фото: Национальная полиция

В Тернополе в результате ДТП погибли два сотрудника ГСЧС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 22 февраля, около 3:00 по улице Объездной.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Kangoo.

В результате аварии на месте погибли двое мужчин, находившихся в Renault Kangoo. Погибшие – сотрудники Главного управления ГСЧС в Тернопольской области в возрасте 35 и 47 лет.

Водитель Mercedes задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 7-10 лет.

