В Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС

14:06  22 февраля
11:50  22 февраля
10:37  22 февраля
22 февраля 2026, 14:06

22 февраля 2026, 14:06
Фото: Национальная полиция
В Тернополе в результате ДТП погибли два сотрудника ГСЧС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 22 февраля, около 3:00 по улице Объездной.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Kangoo.

В результате аварии на месте погибли двое мужчин, находившихся в Renault Kangoo. Погибшие – сотрудники Главного управления ГСЧС в Тернопольской области в возрасте 35 и 47 лет.

Водитель Mercedes задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 7-10 лет.

Напомним, в Ровенской области военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. В рамках производства продолжается установление всех обстоятельств ДТП, назначены экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос об извещении подозрения 35-летнему мужчине.

