Перешел на сторону РФ: в Херсонской области экспрокурору сообщили о подозрении

Бывшему прокурору одной из окружных прокуратур Херсонской области объявили подозрение в совершении государственной измены

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый во время пребывания на временно оккупированной территории Херсона, работая в органах прокуратуры Украины, намеренно перешел на сторону государства-агрессора в условиях военного положения.

Установлено, что в июле 2022 года он добровольно начал сотрудничать с оккупационной администрацией РФ и стал "ведущим специалистом" в незаконном органе "Департамент туризма и курортов Херсонской области".

В сентябре 2022 года подозреваемый возглавил соответствующий отдел в псевдоминистерстве "Туризм Херсонской области", а в ноябре 2023 года занял должность первого заместителя министра курортов и туризма.

Следствие считает, что бывший работник прокуратуры сознательно способствовал функционированию оккупационных властей, чем нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Мужчине светит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

