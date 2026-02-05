15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
05 февраля 2026, 15:19

На Черниговщине пограничники организовали масштабную схему хищения топлива

05 февраля 2026, 15:19
фото: ГПСУ
В Черниговской области разоблачена организованная схема похищения и незаконной реализации горюче-смазочных материалов, принадлежавших Государственной пограничной службе Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным следствия, должностные лица пограничного отряда систематически присваивали дизельное горючее, которое в дальнейшем реализовывалось за наличные средства местным предпринимателям.

В частности, участники группы вносили недостоверные сведения в служебную документацию, искусственно списывая горючее как использованное. Фактически же при выдаче со склада и заправке служебных автомобилей осуществлялся системный недолив. Полученные излишки горючего вывозились со складов и накапливались для продажи.

"В период с мая 2025 по январь 2026 задокументировано по меньшей мере 10 фактов похищения дизельного топлива общим объемом более 14 тысяч литров. Общая сумма нанесенного государству ущерба превышает 770 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Во время обысков по местам работы и проживания изъято более 7900 литров дизельного горючего, 300 литров бензина, хранившихся в частных гаражах фигурантов и другие доказательства, указывающие на их противоправную деятельность.

Среди задержанных – военнослужащий Госпогранслужбы и депутат одного из сельских советов Черниговской области.

Как сообщалось, в Черниговской области офицер ТЦК попался на взятке в 2500 долларов. За эти деньги он обещал помочь перевестись "в тыл".

05 февраля 2026
07 августа 2025
