Фото: ГСЧС Киева

Ночью 5 февраля в результате российской атаки на Киев пострадал один человек. В разных районах столицы зафиксированы повреждения и пожары

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Оболонском районе столицы возник пожар вблизи парковки – спасатели ликвидировали возгорание двух автомобилей.

В Соломенском районе взрывной волной повреждены окна в четырех жилых домах. Также зафиксированы повреждения детского сада и хозяйственного сооружения.

Спасатели обследовали близлежащую территорию. Известно об одном пострадавшем лице.

В Шевченковском районе в результате попадания в четырехэтажное офисное здание произошел пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

Напомним, вечером 4 февраля армия РФ атаковала объект инфраструктуры в городе Запорожье. Предварительно обошлось без пострадавших.