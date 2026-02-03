Після нічної атаки понад тисячу будинків у Києві залишилися без тепла

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кількість будинків без теплопостачання в Києві внаслідок нічної атаки ворога зросла до 1 170

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, найбільше постраждали Дарницький та Дніпровський райони.

Комунальники та енергетики вже розпочали відновлювальні роботи. В будинках, де тепло відсутнє раніше, ремонтні роботи також тривають.

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого російські військові атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Постраждали троє людей. Під прицілом ворога були 5 районів столиці.

