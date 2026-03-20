20 марта 2026, 15:50

НАБУ и САП проводят обыски в судах и Офисе генпрокурора

иллюстративное фото: из открытых источников
Следственные действия связаны с делом бывшего соратника Виктора Януковича, эксдепутата от Партии регионов Юрия Иванющенко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По данным издания, обыски проводятся в Киевском апелляционном суде, у судьи Владимира Мельника.

Обыски касаются дела, когда судьи и прокуроры помогли отменить арест средств Иванющенко в Швейцарии.

По информации источников, речь может идти о более чем 70 миллионах евро.

Напомним, в начале марта НАБУ и САП разоблачили схему присвоения более 32 млн грн в "Укроборонпроме". Среди подозреваемых – бывший директор государственного предприятия, бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании.

