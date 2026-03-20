В Донецкой области украинские дроны ликвидировали вражеский Ка-52
В районе населенного пункта Надеевка Донецкой области украинские пилоты Сил Беспилотных систем ликвидировали вражеский вертолет Ка-52 вместе с экипажем, который пытался эвакуироваться после аварийной посадки
Об этом сообщил Командующий Сил беспилотных систем майор Роберт "Мадяр" Бровди, передает RegioNews.
Вертолет был уничтожен оптоволоконным FPV-дроном, управляемым пилотами 1-го батальона "Хижаки висот" 59-й бригады специального назначения в рамках операции "Балтика".
После совершения аварийной посадки экипаж пытался скрыться.Но его попытки остановили дроны пилотов 1-го батальона 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра", завершившие операцию по ликвидации противника.
Как известно, это уже второй вражеский вертолет на счету 59-й бригады (29 сентября 2025 года "Хижаки висот" попали в многоцелевой Ми-8).
Справка: Ка-52 – разведывательно-ударный вертолет нового поколения, командирская машина армейской авиации, предназначенная для уничтожения бронетехники, живой силы и воздушных целей.
Напомним, ранее Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о многофункциональном вертолете Ка-27.