14:49  20 марта
В Донецкой области украинские дроны ликвидировали вражеский Ка-52
10:30  20 марта
В Киеве ребенка едва не изнасиловали прямо в школе
08:50  20 марта
На Львовщине микроавтобус съехал в кювет: погибла пассажирка
UA | RU
UA | RU
20 марта 2026, 14:49

В Донецкой области украинские дроны ликвидировали вражеский Ка-52

Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В районе населенного пункта Надеевка Донецкой области украинские пилоты Сил Беспилотных систем ликвидировали вражеский вертолет Ка-52 вместе с экипажем, который пытался эвакуироваться после аварийной посадки

Об этом сообщил Командующий Сил беспилотных систем майор Роберт "Мадяр" Бровди, передает RegioNews.

Вертолет был уничтожен оптоволоконным FPV-дроном, управляемым пилотами 1-го батальона "Хижаки висот" 59-й бригады специального назначения в рамках операции "Балтика".

После совершения аварийной посадки экипаж пытался скрыться.Но его попытки остановили дроны пилотов 1-го батальона 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра", завершившие операцию по ликвидации противника.

Как известно, это уже второй вражеский вертолет на счету 59-й бригады (29 сентября 2025 года "Хижаки висот" попали в многоцелевой Ми-8).

Справка: Ка-52 – разведывательно-ударный вертолет нового поколения, командирская машина армейской авиации, предназначенная для уничтожения бронетехники, живой силы и воздушных целей.

Напомним, ранее Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о многофункциональном вертолете Ка-27.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война ВСУ Донецкая область вертолет атака Ка-52 дроны
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Портников
Все блоги »