Пограничники показали, как уничтожают бронетехнику и артиллерию врага
Подразделение Государственной пограничной службы «Фурия» прицельно уничтожает бронетехнику и артиллерию захватчиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В ходе боевой работы операторы БПЛА подразделения обнаружили и поразили вражеские танк, пушку, автотранспорт и личный состав.
"Боевая работа пограничников по ликвидации захватчиков, которые суют через госграницу на Южно-Слобожанском направлении, продолжается", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, украинские пограничники поразили российский комплекс стоимостью 50 тысяч долларов. Речь идет о комплексе наблюдения "Муром-П".
