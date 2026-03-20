фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В ходе боевой работы операторы БПЛА подразделения обнаружили и поразили вражеские танк, пушку, автотранспорт и личный состав.

"Боевая работа пограничников по ликвидации захватчиков, которые суют через госграницу на Южно-Слобожанском направлении, продолжается", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские пограничники поразили российский комплекс стоимостью 50 тысяч долларов. Речь идет о комплексе наблюдения "Муром-П".