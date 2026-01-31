У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії в Києві та на Київщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють.

Як повідомлялось, в останній день січня в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).