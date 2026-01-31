У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла
За командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії в Києві та на Київщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.
Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють.
Як повідомлялось, в останній день січня в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
У Києві на об’єкті критичної інфраструктури помер працівникВсі новини »
30 січня 2026, 23:20Стало відомо, скільки багатоповерхівок Києва досі без тепла
30 січня 2026, 21:47На Київщині експоліцейський ошукав трьох громадян на 8,4 млн грн: гроші вкладали в "бізнес" і єОселю
30 січня 2026, 19:43
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Енергетики працюють над відновленням електропостачання: коли з’явиться світло
31 січня 2026, 12:43Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні
31 січня 2026, 12:26У Києві через екстрені відключення світла не працює метро, частково немає опалення та води
31 січня 2026, 12:09Частина Харкова без світла, у місті не працює метро
31 січня 2026, 11:42Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
31 січня 2026, 11:03Сьогодні ми програємо війну, втрачаємо Україну
31 січня 2026, 10:56Відомий український співак заявив, що вивезе дітей з України
31 січня 2026, 10:24На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж
31 січня 2026, 10:04Генштаб назвав втрати РФ станом на кінець січня
31 січня 2026, 09:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі