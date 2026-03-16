В ночь на 16 марта российские военные более 10 раз атаковали два района области артиллерией и беспилотниками

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине россияне били по Никополю, Марганецкой и Покровской громадам. Повреждены дома. Получила ранения 71-летняя женщина.

На Синельниковщине враг ударил по Васильковской и Петропавловской громадам. Загорелись частные дома, хозяйственные постройки и агрофирма.

Напомним, количество погибших в результате обстрела Запорожья 14 марта возросло до двух – в больнице скончался 17-летний парень.