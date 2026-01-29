П'яний киянин напав на 76-річну консьєржку – поліція затримала хулігана

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві в Дніпровському районі правоохоронці затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння напав на літню консьєржку

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулась місцева мешканка: у будинку на вулиці Амвросія Бучми нетверезий сусід вдарив консьєржку. На місце події прибули слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що 76-річна жінка порадила чоловіку, який сидів на підлозі у під’їзді, піднятися додому, щоби не мерзнути. На прояв турботи 55-річний киянин відреагував агресивно: нецензурно лаявся, силоміць витягнув жінку з приміщення, повалив на підлогу та вдарив ногою в живіт.

Дебошира затримали. Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 296 ККУ – хуліганство. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі.

