Фото: Днепропетровская ОВА

В течение дня Днепропетровщина подверглась серии атак дронов и артиллерии, повреждены дома и инфраструктура, однако люди не пострадали

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В течение дня 26 января Днепропетровщина подверглась серии атак с использованием вражеских FPV-дронов и артиллерии. Больше всего пострадала Никопольщина, где агрессор нанес удары по райцентру и территориям Марганецкой, Покровской, Мировской и Красногригорьевской громад. В результате обстрелов повреждены три частных дома, многоквартирный дом, элементы инфраструктуры и линии электропередач.

Поврежденные дома и инфраструктура после атак

В Кривом Роге во время атаки беспилотниками повреждены два частных дома и газопровод. В Павлограде зафиксировано разрушение трех грузовых автомобилей. Власти оперативно восстанавливают поврежденные объекты и обеспечивают бесперебойное функционирование критически важной инфраструктуры.

Несмотря на значительные материальные потери, к счастью среди населения жертв и пострадавших нет. Местные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов, восстановлением энергоснабжения и обеспечением безопасности граждан.

