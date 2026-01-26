20:27  26 января
ГСЧС предупреждает: гололед в 15 областях и 3 уровень лавин в Карпатах
20:25  26 января
В сети показали, как выглядит прифронтовая Константиновка Донецкой области
19:33  26 января
Почти сутки без света: в Черниговской области действуют жесткие графики отключений
UA | RU
UA | RU
26 января 2026, 18:57

Днепропетровщину враг атаковал FPV-дронами и артиллерией: последствия

26 января 2026, 18:57
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

В течение дня Днепропетровщина подверглась серии атак дронов и артиллерии, повреждены дома и инфраструктура, однако люди не пострадали

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В течение дня 26 января Днепропетровщина подверглась серии атак с использованием вражеских FPV-дронов и артиллерии. Больше всего пострадала Никопольщина, где агрессор нанес удары по райцентру и территориям Марганецкой, Покровской, Мировской и Красногригорьевской громад. В результате обстрелов повреждены три частных дома, многоквартирный дом, элементы инфраструктуры и линии электропередач.

Поврежденные дома и инфраструктура после атак

В Кривом Роге во время атаки беспилотниками повреждены два частных дома и газопровод. В Павлограде зафиксировано разрушение трех грузовых автомобилей. Власти оперативно восстанавливают поврежденные объекты и обеспечивают бесперебойное функционирование критически важной инфраструктуры.

Несмотря на значительные материальные потери, к счастью среди населения жертв и пострадавших нет. Местные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов, восстановлением энергоснабжения и обеспечением безопасности граждан.

Напомним, в Херсоне в результате очередного артиллерийского обстрела оккупантов пострадала 70-летняя женщина, которая получила травмы лица.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область обстрелы последствия артиллерия повреждения FPV-дроны
В Херсоне после артиллерийского удара ранена 70-летняя женщина - патрульные эвакуировали ее
26 января 2026, 18:44
Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ
26 января 2026, 16:40
Атака на мировое наследие: российские удары повредили Киево-Печерскую лавру
26 января 2026, 13:54
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили
26 января 2026, 21:52
Украинские пограничники продолжают отбивать вражеские штурмы на севере Харьковщины
26 января 2026, 21:32
В ближайшее время украинские учителя начнут получать повышенную зарплату
26 января 2026, 21:03
Кривой Рог под атакой дронов: поврежден многоэтажный дом, известно о пожаре
26 января 2026, 20:34
ГСЧС предупреждает: гололед в 15 областях и 3 уровень лавин в Карпатах
26 января 2026, 20:27
В сети показали, как выглядит прифронтовая Константиновка Донецкой области
26 января 2026, 20:25
Приревновал женщину и убил "соперника": задержали мужчину, который убил человека на Житомирщине и скрывался несколько лет
26 января 2026, 20:25
Мясо на миллион: во Львовской области, на границе с Польшей, разоблачили дорогой груз
26 января 2026, 19:58
Энергетики рассказали, как будут выключать свет 27 января
26 января 2026, 19:57
Блэкаут в Харькове: ракеты и дроны оставили тысячи людей без света
26 января 2026, 19:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »