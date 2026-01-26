16:40  26 января
Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ
14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
11:29  26 января
В Житомирской области грузовик въехал в маршрутку с пассажирами: есть травмированные
26 января 2026, 18:35

Готовили взрыв в центре столицы: в Киеве судили агентов РФ, планировавших теракт

26 января 2026, 18:35
Фото: СБУ
В Киеве судили двух российских агентов. Известно, что они по заказу россиян готовили теракт в центре Киева.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснило следствие, агенты планировали совершить подрыв в многолюдном месте в столице, чтобы спровоцировать панику. Для этого они купили все необходимое для изготовления детонирующего механизма к самодельной бомбе, а затем должны были соединить его со взрывчаткой, спрятанной в тайнике.

Выполняли задачу россиян 20-летняя киевлянка и ее 26-летний сожитель. Их завербовали, когда искали легкие деньги в социальных сетях. После вербовки по заказу россиян они подожгли несколько автомобилей украинских военных.

Суд признал обоих агентов виновными. Им назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала агентов РФ, которые готовили дроны-бомберы для атак по Одессе изнутри. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" из гражданского квадрокоптера.

