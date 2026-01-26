Фото: ДБР

ДБР завершило розслідування щодо начальника та заступника підрозділу однієї з військових частин Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Посадовці протягом 2023–2024 років нараховували зарплату цивільному працівнику, який фактично не з’являвся на роботі. Увесь цей час чоловік перебував у Чернівцях і займався власними справами. Керівники знали про його відсутність, але продовжували підписувати фінансові документи. Через такі дії держава зазнала збитків на понад 500 тисяч гривень.

Військових обвинувачують у зловживанні службовим становищем та пособництві у шахрайстві (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).

Самого працівника судитимуть за заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 4 ст. 190 КК України).

Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі. Справу передали до суду.

Нагадаємо, раніше на Донеччині викрили військового, який продав ПЗРК та кулемети. Під час обшуків у ньог вдома знайшли понад 500 дронів.