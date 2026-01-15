17:45  15 января
РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины
16:55  15 января
РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове
14:35  15 января
На Прикарпатье работники ТЦК за деньги переправляли мужчин в Румынию
UA | RU
UA | RU
15 января 2026, 19:35

В Киеве разоблачили хищения более чем на 3 миллиона на уличном освещении

15 января 2026, 19:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Прокурорами Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении инженера-проектировщика КП «Киевгорсвет». Отмечается, что в результате служебной халатности которого коммунальное предприятие приобрело опоры для светильников по завышенным ценам

Об этом сообщает прокуратура Киева, передает RegioNews.

Для проведения капитального ремонта сетей наружного освещения столицы с заменой старых светильников на светодиодные в Деснянском районе г. Киева инженер-проектировщик КО "Киевгорсвет" должным образом не провел мониторинг стоимости светильников.

По словам правоохранителей, в результате этого коммунальное предприятие закупило опоры для светильников с завышенной ценой. Ущерб для городского бюджета составляет более 3,8 миллиона гривен.

"В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в воинской части в Киевской области правоохранители разоблачили масштабную схему фиктивных выплат более чем на 15,5 млн грн. По предварительным данным, часть подразделения временно находится в Донецкой области, однако в документах значатся военные, фактически проживающие в Киевской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
хищение полиция Киев
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Гендиректор НАБУ рассказал о встрече с Ермаком
15 января 2026, 20:42
НАБУ проводит обыски в доме известного бизнесмена
15 января 2026, 20:18
В Кривом Роге в многоэтажке нашли обгоревшее тело мужчины
15 января 2026, 20:15
Россияне атаковали объекты инфраструктуры в Кривом Роге
15 января 2026, 19:52
В Укрэнерго сообщили об отключении 16 января: все сутки и во всех регионах
15 января 2026, 19:34
Зеленский встретился с Залужным: о чем говорили
15 января 2026, 18:45
Фиктивные справки и путешествия в багажнике: в Украине разоблачили 6 схем уклонения от мобилизации
15 января 2026, 18:35
Нардепка от "Слуги народа" во время общения с главой НАБУ играла в игры на смартфоне
15 января 2026, 18:34
В Украине разоблачили коррупционную схему в Укртрансбезопасности: организаторов задержали в разных городах
15 января 2026, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »