В Киеве разоблачили хищения более чем на 3 миллиона на уличном освещении

Фото: Нацполиция

Прокурорами Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении инженера-проектировщика КП «Киевгорсвет». Отмечается, что в результате служебной халатности которого коммунальное предприятие приобрело опоры для светильников по завышенным ценам

Об этом сообщает прокуратура Киева, передает RegioNews.

Для проведения капитального ремонта сетей наружного освещения столицы с заменой старых светильников на светодиодные в Деснянском районе г. Киева инженер-проектировщик КО "Киевгорсвет" должным образом не провел мониторинг стоимости светильников.

По словам правоохранителей, в результате этого коммунальное предприятие закупило опоры для светильников с завышенной ценой. Ущерб для городского бюджета составляет более 3,8 миллиона гривен.

"В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре.

