В Україні продовжили зимові канікули

Міністерство освіти та науки ухвалило рішення щодо продовження канікул у зв'язку з безпековою ситуацією

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу міністерства.

Як зазначається, через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні.

У відомстві додали, що ОВА та інші центральні органи виконавчої влади мають вжити заходів щодо:

переходу на дистанційну форму навчання або

продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

Як повідомлялось, через суттєве погіршення погодних умов школи переходять на дистанційне навчання. Із відповідною ініціативою виступили у Кабміні.