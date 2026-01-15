В Україні продовжили зимові канікули
Міністерство освіти та науки ухвалило рішення щодо продовження канікул у зв'язку з безпековою ситуацією
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу міністерства.
Як зазначається, через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні.
У відомстві додали, що ОВА та інші центральні органи виконавчої влади мають вжити заходів щодо:
- переходу на дистанційну форму навчання або
- продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.
Як повідомлялось, через суттєве погіршення погодних умов школи переходять на дистанційне навчання. Із відповідною ініціативою виступили у Кабміні.
