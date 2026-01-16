У Києві студентів переведуть на дистанційне навчання
Усі виші та заклади профтехосвіти переводять на дистанційне навчання
Як передає RegioNews, про це в телеефірі повідомила речниця КМВА Катерина Поп.
За її словами, вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти, розташовані в Києві, будуть переведені в режим дистанційного навчання. Щодо шкіл питання ще розглядається, оскільки можливе або дистанційне навчання, або продовження канікул до 1 лютого.
Також вона нагадала, що в Києві більшість шкіл використовуються паралельно як пункти незламності.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки ухвалило рішення щодо продовження канікул у зв'язку з безпековою ситуацією. Канікули буде продовжено до 1 лютого.
