Фіктивні довідки та мандрівки в багажнику: в Україні викрили 6 схем ухилення від мобілізації

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

У Черкаській області викрили чоловіка, який продавав медичні довідки про наявність інвалідності. Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів. Також у столиці затримали ділка, який допомагав призовникам незаконно виїхати за кордон.

На Полтавщині викрили жінку, яку підозрюють у пособництві в злочинній схемі, пов’язаній з процедурою продовження статусу інвалідності. Також на Прикарпатті затримали чоловіка, щодо якого вже триває розслідування за організацію схеми ухилення від мобілізації.

На Буковині правоохоронці затримали іноземця, який організував незаконний виїзд військовозобов’язаних за кордон у багажних відсіках своєї вантажівки. При цьому на Одещині затримали чоловіка, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Молдови.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.