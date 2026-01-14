Скандал у монастирі УПЦ: настоятель виїхав із України після розслідування – ЗМІ

Фото: Офіс Генерального прокурора

Настоятель чоловічого монастиря Свято-Покровська Голосіївська пустинь УПЦ (МП) в Києві Федір Андроник (Ісаакій Ворзельський) залишив територію України наступного дня після публікації журналістського розслідування про діяльність підпільної школи на території храму

Про це повідомляє видання Слідство.Інфо, яке раніше й оприлюднило відповіне журналістське розслідування, передає RegioNews.

За даними видання, вже майже тиждень священнослужитель, імовірно, перебуває в Молдові.

Зазначається, що рхієпископ Ісаакій виїхав 7 січня о 23:10 на автомобілі Тойота через пункт пропуску Могилів-Подільський – Отач. Протягом п’яти днів він не відповідав на дзвінки та повідомлення журналістів.

Розслідування встановило, що в "сімейному клубі", який керівництво монастиря позиціонує як школу, навчаються 60 дітей з 1 по 9 клас. Викладання ведеться за радянськими підручниками, а предмет "слов’янська мова" фактично є російською мовою.

Дві офіційні школи прикривають діяльність проросійської організації, фіксуючи документи дітей, щоб створити видимість навчання у звичайних закладах.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України перевірити заклади, де діти фіктивно числилися як учні.

Освітній омбудсмен Надія Лещик зазначила, що діяльність підпільної школи на території монастиря має ознаки низки порушень, від пропаганди та нелегальних освітніх послуг до порушення прав на освіту дітей.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочато досудове розслідування щодо підпільної школи на території одного з монастирів у Голосіївському районі Києва.

За оприлюдненою журналістами Слідство.Інфо інформацією, у цій школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.

Правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування школи, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи.