10:49  14 січня
ДТП на Хмельниччині: легковик врізався в автовоз на зустрічній, серед загиблих – дитина
09:35  14 січня
У центрі Одеси автівка збила двох жінок на пішохідному переході
08:38  14 січня
У Києві жінка поранила співмешканця чотирма ударами ножа
14 січня 2026, 10:24

Скандал у монастирі УПЦ: настоятель виїхав із України після розслідування – ЗМІ

14 січня 2026, 10:24
Фото: Офіс Генерального прокурора
Настоятель чоловічого монастиря Свято-Покровська Голосіївська пустинь УПЦ (МП) в Києві Федір Андроник (Ісаакій Ворзельський) залишив територію України наступного дня після публікації журналістського розслідування про діяльність підпільної школи на території храму

Про це повідомляє видання Слідство.Інфо, яке раніше й оприлюднило відповіне журналістське розслідування, передає RegioNews.

За даними видання, вже майже тиждень священнослужитель, імовірно, перебуває в Молдові.

Зазначається, що рхієпископ Ісаакій виїхав 7 січня о 23:10 на автомобілі Тойота через пункт пропуску Могилів-Подільський – Отач. Протягом п’яти днів він не відповідав на дзвінки та повідомлення журналістів.

Розслідування встановило, що в "сімейному клубі", який керівництво монастиря позиціонує як школу, навчаються 60 дітей з 1 по 9 клас. Викладання ведеться за радянськими підручниками, а предмет "слов’янська мова" фактично є російською мовою.

Дві офіційні школи прикривають діяльність проросійської організації, фіксуючи документи дітей, щоб створити видимість навчання у звичайних закладах.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України перевірити заклади, де діти фіктивно числилися як учні.

Освітній омбудсмен Надія Лещик зазначила, що діяльність підпільної школи на території монастиря має ознаки низки порушень, від пропаганди та нелегальних освітніх послуг до порушення прав на освіту дітей.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочато досудове розслідування щодо підпільної школи на території одного з монастирів у Голосіївському районі Києва.

За оприлюдненою журналістами Слідство.Інфо інформацією, у цій школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.

Правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування школи, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи.

У Києві жінка поранила співмешканця чотирма ударами ножа
14 січня 2026, 08:38
Смерть матері та немовляти: у Києві лікарці пологового повідомили про підозру
13 січня 2026, 15:01
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
13 січня 2026, 09:18
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
2 млн українців ухиляються від мобілізації: заява Федорова
14 січня 2026, 12:46
За $10 тисяч обіцяв піший перехід: у Києві затримали "провідника" до Румунії
14 січня 2026, 12:43
У київському хостелі чоловік підірвав гранату після сварки з сусідом
14 січня 2026, 12:31
Федоров про Міноборони: дрони, ШІ та повна трансформація армії
14 січня 2026, 12:25
Росіяни вночі вдарили по Краматорську: виникли пожежі, є загиблий
14 січня 2026, 12:11
З України намагалися вивезти скіфську зброю та колекцію старовинних монет
14 січня 2026, 11:53
Цифра цілком підйомна: скільки коштує енергетичний порятунок Києва
14 січня 2026, 11:36
Повне знеструмлення: мер одного з міст закликав готуватися до добової відсутності світла
14 січня 2026, 11:17
Офіційно: Тимошенко вручили підозру – є записи розмов і відео обшуків
14 січня 2026, 11:10
ДТП на Хмельниччині: легковик врізався в автовоз на зустрічній, серед загиблих – дитина
14 січня 2026, 10:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
