РФ применила против Украины новый ударный беспилотник

фото: ГУР

В начале января во время комбинированных воздушных атак против Украины армия РФ впервые применила новый ударный беспилотный летательный аппарат «Герань-5»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУР.

Вражеский беспилотник длиной около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций "Гераней", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

фото: ГУР

Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения – около 1000 км.

фото: ГУР

"Специалисты ГУР МО Украины уже осуществляют всестороннее исследование образцов, примененных врагом", – добавили в ведомстве.

фото: ГУР

Как сообщалось, в ночь на 11 января россияне атаковали Украину 154 беспилотниками. Известно о попадании и падении на 20 локациях.