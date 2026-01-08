В Киеве в бизнес-центре лифт с пассажиром пролетел несколько этажей: все подробности

Фото: соцсети

В центре Киева в одном из крупнейших бизнес-центров города – Gulliver – произошло чрезвычайное событие. Во время движения вниз лифт начал неконтролируемо падать, в результате чего пострадал пассажир

Об инциденте сообщили местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

По их данным, кабина лифта двигалась с 30-го этажа и пролетела около пяти этажей, после чего резко остановилась.

В момент аварии в лифте находился мужчина. Из-за резкого торможения он упал и ударился спиной.

Очевидцы вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Медики осмотрели пострадавшего и оказали ему помощь на месте.

Как сообщила ТСН.ua спикер полиции г. Киева Анна Страшок, после падения лифта в Gulliver уехала их группа. Правоохранители проверили обстоятельства инцидента. Пока о причинах обрыва лифта не сообщалось.

