У Києві в бізнес-центрі ліфт із пасажиром пролетів кілька поверхів: усі подробиці

У центрі Києва в одному з найбільших бізнес-центрів міста – Gulliver – сталася надзвичайна подія. Під час руху вниз ліфт почав неконтрольовано падати, внаслідок чого постраждав пасажир

Про інцидент повідомили місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

За їхніми даними, кабіна ліфта рухалася з 30-го поверху та пролетіла близько п'яти поверхів, після чого різко зупинилася.

У момент аварії в ліфті перебував чоловік. Через різке гальмування він упав і вдарився спиною.

Очевидці викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики оглянули постраждалого та надали йому допомогу на місці.

Як повідомила ТСН.ua речниця поліції м. Києва Ганна Страшок, після падіння ліфта в Gulliver поїхала їхня група. Правоохоронці перевірили обставини інциденту. Наразі про причини обриву ліфта не повідомлялося.

