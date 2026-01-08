Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Об странном покупателе правоохранителям сообщила администратор супермаркета.

Как выяснилось, киевлянин демонстративно ходил по магазину с автоматом на плече, чем не на шутку испугал посетителей и персонал. Он не реагировал на замечания охраны и продолжал показательно передвигаться между торговыми рядами с оружием.

Полицейские выяснили, что автомат является муляжом. Его изъяли.

В отношении мужчины составили админпротокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Дело передали в суд.

Напомним, в Подольском районе Киева правоохранители задержали пьяного мужчину, который угрожал посетителям супермаркета пистолетом. Теперь ему грозит до семи лет тюрьм.