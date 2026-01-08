В Киеве мужчину накажут за прогулку по супермаркету с муляжем автомата
В Днепровском районе столицы 46-летний мужчина пугал автоматом людей в магазине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Об странном покупателе правоохранителям сообщила администратор супермаркета.
Как выяснилось, киевлянин демонстративно ходил по магазину с автоматом на плече, чем не на шутку испугал посетителей и персонал. Он не реагировал на замечания охраны и продолжал показательно передвигаться между торговыми рядами с оружием.
Полицейские выяснили, что автомат является муляжом. Его изъяли.
В отношении мужчины составили админпротокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Дело передали в суд.
Напомним, в Подольском районе Киева правоохранители задержали пьяного мужчину, который угрожал посетителям супермаркета пистолетом. Теперь ему грозит до семи лет тюрьм.