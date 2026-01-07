14:56  07 января
07 января 2026, 14:21

В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги

07 января 2026, 14:21
Фото: патрульная полиция
Утром 7 января в Киеве по улице Софиевской временно приостановили движение троллейбусов и автомобильного транспорта. Причина – повреждение дорожного покрытия на проезжей части

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую администрацию.

Специалисты КАРС "Киевская служба спасения" и ГСЧС убрали троллейбус, который застрял в провале дороги.

По результатам обследования установлено, что повреждение дороги связано с аварией на сетях водоснабжения. На месте работают специалисты Киевводоканала.

Для проведения ремонта временно перекрыта водопроводная сеть диаметром 300 мм. Без водоснабжения пока остаются два жилых дома по адресам: ул. Софиевская, 25, 25-А, а также детский сад.

После завершения работ на инженерных сетях на участке восстановят дорожное покрытие.

В центре Киева троллейбус застрял в пропасти дороги: движение транспорта перекрыто

В патрульной полиции отметили, что в связи с провалом дорожного покрытия на улице Софиевской движение транспорта временно перекрыто от перекрестка с улицей Владимирской.

В центре Киева в пропасти дороги застрял троллейбус

По информации КГГА, на время аварийно-восстановительных работ на улице Софиевской будет временно курсировать автобус № 16-К.

Он будет двигаться по маршруту:

  • ст. м. "Лукьяновская" – ул. Глубочицкая – ул. Полтавская – ул. Гоголевская – ул. Ивана Драча – ул. Обсерваторная – пл. Львовская – ул. Олеся Гончара – пл. Софийский.
Аварийно-восстановительные работы на улице Софиевской

Напомним, утром 7 января в Оболонском районе Киева произошло ДТП с участием 13 автомобилей. Патрульные организовали объезд встречной полосой.

