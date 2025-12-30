Фото: ГСЧС

Масштабный пожар произошел во вторник, 30 декабря, около шести утра в селе Бушево Белоцерковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Гранитной загорелись три грузовика и автомобильные шины.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 06:17. Чтобы полностью потушить огонь, спасателям понадобилось почти два часа – пожар ликвидировали в 08:03.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.

Напомним, вечером 28 декабря в селе Косонь на Закарпатье горел ресторан. Спасатели ликвидировали пожар на площади 250 кв.м.