В Киевской области горели грузовики и шины
Масштабный пожар произошел во вторник, 30 декабря, около шести утра в селе Бушево Белоцерковского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На улице Гранитной загорелись три грузовика и автомобильные шины.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 06:17. Чтобы полностью потушить огонь, спасателям понадобилось почти два часа – пожар ликвидировали в 08:03.
К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.
Напомним, вечером 28 декабря в селе Косонь на Закарпатье горел ресторан. Спасатели ликвидировали пожар на площади 250 кв.м.
