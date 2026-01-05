10:38  05 січня
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
10:01  05 січня
Пожежа у Солом’янському районі Києва: на місці працюють рятувальники
09:28  05 січня
У Конотопі п'яний чоловік випадково пошкодив портрет загиблого Героя
Фото: соцмережі
Сьогодні зранку в Солом'янському районі Києва спалахнула масштабна пожежа

Про це пишуть столичні телеграм-канали, передає RegioNews.

На місці події працюють усі екстрені служби, тривають роботи з гасіння вогню.

Подробиці та інформація про постраждалих наразі уточнюються.

Нагадаємо, ввечері 28 грудня в селі Косонь на Закарпатті горів ресторан. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 кв.м.

30 грудня в селі Бушеве на Київщині сталася масштабна пожежа. На вулиці Гранітній загорілися три вантажівки та автомобільні шини. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причина пожежі встановлюється.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
07 серпня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
