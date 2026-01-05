Пожежа у Солом’янському районі Києва: на місці працюють рятувальники
Сьогодні зранку в Солом'янському районі Києва спалахнула масштабна пожежа
Про це пишуть столичні телеграм-канали, передає RegioNews.
На місці події працюють усі екстрені служби, тривають роботи з гасіння вогню.
Подробиці та інформація про постраждалих наразі уточнюються.
Нагадаємо, ввечері 28 грудня в селі Косонь на Закарпатті горів ресторан. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 кв.м.
30 грудня в селі Бушеве на Київщині сталася масштабна пожежа. На вулиці Гранітній загорілися три вантажівки та автомобільні шини. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причина пожежі встановлюється.
