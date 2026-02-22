Авария на водопроводе: Самар на Днепропетровщине остался без воды

Иллюстративное фото: "Известно"

Сегодня, 22 февраля, в городе Самар на Днепропетровщине временно приостановили водоснабжение

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Самаровский городской совет, передает RegioNews.

Причина – аварийно-ремонтные работы по ликвидации разрыва на водопроводе.

Ограничение водоснабжения будет действовать с 15:30 до 18:00.

Жителей просят учесть это при планировании дел и, по возможности, сделать необходимый запас воды.

Справка: Самар – город в Днепропетровской области Украины, административный центр Старобельского района. В прошлом называлось Новомосковск.

Расположенный на правом берегу реки Самара, которая является левым притоком Днепра, город насчитывает более 65 000 жителей.

Ранее сообщалось, что в Самаре Днепропетровской области чиновники и инженер подрядной компании подозреваются в растрате почти 7 млн грн на ремонте школьных укрытий.

