Правоохранители разоблачили в Киеве разветвленную схему незаконного производства и реализации контрафактного горючего. Она охватывала весь процесс – от незаконного изготовления горючего до его сбыта на автозаправочных станциях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили четыре АЗС, на которых производился сбыт незаконно изготовленного горючего. Также был обнаружен специализированный транспорт, доставлявший продукцию непосредственно с места незаконного производства на эти заправки.

Детективы БЭБ завершили досудебное расследование по деятельности фигурантов, причастных к работе указанных заправочных станций. Обвинительные акты в отношении чиновников, занимавшихся транспортировкой и сбытом контрафактного горючего, направлены в суд.

Кроме того, в ходе следствия детективы обнаружили нефтебазу, где незаконно производили горючее путем смешивания нефтепродуктов с разными жидкостями. Оттуда специальный автотранспорт доставлял контрафакт в сеть заправок.

В ходе обысков на всех объектах, задействованных в схеме, изъяли около 114 тонн незаконно изготовленного горючего и 168 тонн жидкости, используемой для его производства.

Досудебное расследование деятельности нелегальной нефтебазы продолжается.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители прекратили деятельность организованной группы, которая производила и реализовывала фальсифицированный алкоголь без разрешительных документов. Дельцы реализовывали продукцию через торговые точки на территории столицы.