05 листопада 2025, 10:22

Затримання агента ФСБ: працівник СТО наводив удари росіян по енергетичній інфраструктурі Києва

05 листопада 2025, 10:22
Фото: СБУ
СБУ затримала на Київщині ще одного учасника агентурної групи ФСБ, яку викрили навесні цього року. Зловмисники порізно коригували ракетно-дронові атаки рашистів по столиці України

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

У травні був затриманий перший учасник ворожого осередку, який відстежував локації Сил оборони для російських обстрілів. Він отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці затримали другого агента групи. Ним виявився завербований ФСБ 49-річний працівник місцевої станції техобслуговування. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

За інструкцією російської спецслужби фігурант збирав інформацію про технічний стан енергооб’єктів Київщини, а потім надсилав ці дані кураторові разом із координатами.

Серед пріоритетних "цілей", які шукав фігурант, були електропідстанції, що продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва.

Також агент відстежував по місту та його околицях запасні пункти базування українських захисників.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його. У нього вилучили телефон із доказами роботи на РФ.

СБУ затримала коригувальника ФСБ: наводив удари росіян по енергетичній інфраструктурі Києва

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ зірвала ще одну спробу росіян здійснити новий теракт у Харкові. У прифронтовому місті затримали агента ФСБ, який готував саморобну вибухівку та збирався її підірвати.

