31 жовтня 2025, 08:12

У Києві ліквідували масштабну пожежу в офісній будівлі на Солом’янці

31 жовтня 2025, 08:12
Фото: ДСНС
Пожежа виникла 30 жовтня близько 18:50 на вулиці Олекси Тихого у Солом’янському районі столиці. Загорілася офісна будівля

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Вогонь охопив приміщення на четвертому поверсі чотириповерхової нежитлової будівлі.

Рятувальники не допустили поширення полум’я на СТО, розташовану на першому поверсі.

Пожежу ліквідували о 20:15 на площі близько 700 кв.м. На щастя, постраждалих немає.

Причини займання з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня в селі Мала Вільшанка на Київщині сталася пожежа на недіючій птахофермі. В складському приміщенні горіло дерев'яне вугілля, а також покрівля будівлі.

