У Києві ліквідували масштабну пожежу в офісній будівлі

Фото: ДСНС

Пожежа виникла 30 жовтня близько 18:50 на вулиці Олекси Тихого у Солом’янському районі столиці. Загорілася офісна будівля

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Вогонь охопив приміщення на четвертому поверсі чотириповерхової нежитлової будівлі.

Рятувальники не допустили поширення полум’я на СТО, розташовану на першому поверсі.

Пожежу ліквідували о 20:15 на площі близько 700 кв.м. На щастя, постраждалих немає.

Причини займання з’ясовують правоохоронці.

